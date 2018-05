Jebroer, Niels Destadsbader en Get Ready! op Lommel Leeft 05 mei 2018

Lommel De affiche van Lommel Leeft 2018 ziet er andermaal heel aanlokkelijk uit. "Het worden twee maanden vol optredens met een resem artiesten om 'U' tegen te zeggen", zegt schepen van evenementen Anick Berghmans (sp.a). "Van Jebroer en Baba Yega tot Niels Destadsbader, Het Zesde Metaal en zelfs Get Ready!."

De zomer van Lommel Leeft start op 27 juni met een knallende School's Out-fuif aan het Huis van de Jeugd. De Belgische dansgroep Baba Yega, Jebroer, dj PARTYSHAKERZ en lokaal talent Pauline Slangen (bekend van The Voice Kids) zijn headliners. "Voor de Marktconcerten pakken we op donderdag 12 juli uit met toppers zoals 'Liefde voor Muziek'-kandidaat Niels Destadsbader. In de namiddag is een seniorenconcert met Bart Herman en Lisa del Bo", gaat Berghmans opgetogen verder. Op 19 juli komt Get Ready!, de boysband der boysbands, naar Lommel in het gezelschap van Isabelle A en coverband Cookies and Cream. Een weekje later is het aan Jasper Erkens, Het Zesde Metaal en Buscemi.





Wereldfeesten

Liefhebbers van rustigere muziek kunnen terecht op de parkconcerten in het Burgemeesterpark, zoals op 5 juli tijdens de Wereldfeesten. Op 9 augustus komen Stoomboot en Jan De Wilde kleinkunst in de verf zetten. Het parkconcert on tour in Werkplaatsen ontvangt dit jaar Guvnor, een 4-koppige Lommelse band. Pop tot disco, jazz tot swing, easy listening tot world: dat komt allemaal aan bod op 3 augustus. (BVDH)