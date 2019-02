Jasmine Vangrieken verlaat gemeenteraad, Kelly Bosmans is vervangster BVDH

26 februari 2019

09u35 0 Lommel Voormalig schepen Jasmine Vangrieken neemt ontslag uit de gemeenteraad omwille van haar nieuwe werk. Ze wordt bij de gemeenteraadsfractie SAMEN sp.a vervangen door Kelly Bosmans. Inmiddels werd ook beslist dat Rita Phlippo het fractieleiderschap zal waarnemen, zodat Kris Verduyckt zich kan smijten op de parlementsverkiezingen.

Vangrieken werd in 2012 op haar 28ste schepen van Sport in Lommel. Ze is niet het eerste bekende gezicht dat de raad verlaat. Van het vorige schepencollege bedankten Peter Vanvelthoven, Jean Kuyken en Veronique Caerts eerder al voor een nieuw stekje in de gemeenteraad. Ook Anick Berghmans zetelt door omstandigheden niet meer in de raad. Kelly Bosmans is de meewerkende echtgenote van de Lommelse firma Grondwerken Berkmans. Ze woont in Kattenbos en heeft veel zin in de nieuwe uitdaging: “Ik ben ervan overtuigd dat we met onze ploeg echt kunnen wegen op het Lommelse beleid.”

Verduyckt wil kans grijpen

Phlippo zal vanaf de volgende gemeenteraad dus het fractieleiderschap overnemen van Verduyckt: “Het is voor onze stad te belangrijk om deze kans op een parlementslid te missen en we willen dat hij zich daar 100% voor kan inzetten de komende tijd. We blijven wel samen de fractie trekken, maar ik zal dat vanaf maart ook officieel doen.” Verduyckt is tevreden met de steun: “Ik ben uiteraard blij met deze kans op plaats twee en wil daarom zoveel mogelijk Limburgers en vooral ook Lommelaars overtuigen me te steunen.”