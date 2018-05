Jaar cel gevraagd voor zestiger met kinderporno 04 mei 2018

Het openbaar ministerie heeft één jaar cel gevraagd voor een Lommelaar omwille van het bezit van kinderporno.





"Al langer blijkt beklaagde een ongezonde interesse te hebben in jonge jongens. In het verleden bracht zijn echtgenote 114 videobanden en vier fotoalbums binnen, wat leidde tot een onderzoek van de politie. De man staat bekend om een bepaalde levensstijl waarin heel wat puberjongens bij hem langs komen en er gaan ook verhalen rond over een man van 31 die ooit eens met afgetrokken broek bij hem wakker werd. De man wordt echter enkel vervolgd voor kinderporno. "Mijn cliënt heeft een herseninfarct gehad en kent enkele problemen, ik vraag een straf onder voorwaarden", stelde de advocaat van beklaagde.





Vonnis op 11 juni. (BVDH)