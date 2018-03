Innovatief samenwoonproject zoekt bewoners 06 maart 2018

02u46 0 Lommel De stad Lommel en de lokale jeugdraad slaan de handen in elkaar voor een innovatief samenwoonproject. "We stellen vast dat de huurprijzen soms erg hoog liggen, wat het voor veel jongeren moeilijk maakt om iets te huren. Daarom hebben we het stadsbestuur gevraagd om samen op zoek te gaan naar alternatieven", stelt Pieter Huysmans van de Lommelse jeugdraad.

Het project 'Samen Huren' geeft jonge mensen nu de kans om op een fijne manier samen te wonen. "Concreet verhuren wij een huis in eigendom van de stad dat plaats kan bieden aan drie koppels of alleenstaanden. We zijn op zoek naar werkende jongeren tussen 18 en 30 jaar die mee willen instappen. Zowel koppels als alleenstaanden kunnen zich aanmelden. Het huis beschikt over drie slaapkamers, een ruime leefruimte, tuin en garage", stelt schepen van jeugd Kris Verduyckt (sp.a).





Hoge huurprijzen

Ook schepen van Wonen en Ruimtelijke Ordening Walter Cremers (sp.a) ziet in dat wonen duur is en de ruimte beperkt blijft. "Hierdoor stappen jonge mensen af van het klassieke ideaal van de gezinswoning en gaan ze alsmaar vaker samenwonen. Door de hoge huurprijzen is het een populaire oplossing onder jonge werkenden. De voordelen zijn natuurlijk het besparen van kosten en het delen van materiaal." De woning heeft een oppervlakte van 168 vierkanter meter en is net buiten het stadscentrum gelegen, met sportgelegenheden en openbaar vervoer in de buurt. De huurprijs bedraagt 700 euro, te verdelen onder de huurders.





"Na één jaar evalueren we het project en kan het éénmalig verlengd worden," zegt Verduyckt. "De dienst Wonen en de Jeugddienst volgen het project en eventuele problemen van nabij op." Geïnteresseerden zijn welkom op 13 maart op een infosessie en een plaatsbezoek aan de woning. Alle info op www.lommel.be/samenhuren. (BVDH)