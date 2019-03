In slaap gevallen of voor de verkeerde deur gestaan: bijzitters die hun plicht niet deden, leggen de rechter even uit hoe dat kwam Birger Vandael & Dirk Selis

06 maart 2019

13u43 0 Lommel Vandaag stonden zowel in Tongeren als in Hasselt tientallen bijzitters terecht die niet kwamen opdagen bij de verkiezingen op 14 oktober. Verschillende excuses weerklonken, de ene al wat origineler dan de andere.

Aanvankelijk ontving het parket van Limburg in totaal 403 dossiers. Na onderzoek werden echter 173 dossier geseponeerd, onder meer wegens het inroepen van een wettige reden door de verdachte of wegens het ontdekken van administratieve vergissingen. Vervolgens stelde het parket in de overgebleven dossiers een minnelijke schikking voor aan de verdachte van 250 euro. Een mooie toegeving, want de kieswet voorziet een bestraffing van minimum 400 tot maximaal 1.600 euro.

152 verdachten betaalden uiteindelijk de minnelijke schikking, in enkele dossiers is het nog wachten op de aanvaarding. In 73 dossiers werd de minnelijke schikking niet betaald. Deze dossiers werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

Gewerkt in danscafé

Dat het niet altijd even gemakkelijk is als bijzitter, legde een 26-jarige Lommelaar uit: “Ik moest in de nacht van zaterdag op zondag werken in een danscafé. Pas tussen 6 uur en 6.30 uur kwam ik thuis. Daar ben ik domweg in slaap gevallen en helaas werd ik veel te laat wakker. Toen wist ik dat het ook geen zin meer had om me aan te melden. Als brave burger ben ik wel nog netjes gaan stemmen.” Een man uit Houthalen-Helchteren verwees dan weer naar een ziekte. Anderen hadden het op hun beurt moeilijk met de boodschap van de brief.

Een Hasselaar maakte wel een heel vervelende situatie mee: “Ik stond wel degelijk aan het kiesbureel. Samen met drie anderen stond ik helaas opgesteld aan de verkeerde deur. Toen hebben ze ons wel nog naar de juist ingang verwezen, maar toch word ik vervolgd. Er waren getuigen genoeg die dit kunnen beamen, met de steun van een advocaat hoop ik dat ik gelijk zal krijgen.”

De beklaagden riskeren allemaal een boete van 400 euro, eventueel deels met uitstel. Wie nu ook niet naar de rechtbank kwam, zal deze boete effectief moeten betalen. Op 3 april (Hasselt) en 26 april (Tongeren) vindt een gelijkaardige zitting plaats.