IN BEELD: Overal lachende gezichtjes in Kinderstad Birger Vandael

08 maart 2019

15u04 0 Lommel Naar goede gewoonte in de krokusvakantie opende Kinderstad vandaag zijn deuren. Ook de rest van het weekend is de Soeverein Arena opnieuw dé place to be voor fans van de spectaculairste springkastelen, creatieve workshops, clowns, grime en zoveel meer.

De focus op Kinderstad ligt op spelen. Met Lego, Duplo of Clickx of gamen op een groot scherm. Op Kinderstad vind je attracties die je nergens anders ziet. Van een Race Challenge tot een draken hangbrugbaan, Dino Rodeo, een klimmuur en laserschieten. Acrobaten leren nieuwe trucjes in Circus De Sven. Creatievelingen kunnen aan de slag tijdens een workshop cupcakes versieren of met klei.

Een ticket voor Kinderstad kost 10 euro, volwassenen betalen slechts 4 euro. Alle info vind je terug via www.kinderstad.be. Ongetwijfeld wordt het opnieuw een onvergetelijke driedaagse.