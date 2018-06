Honderd nieuwe soorten ontdekt in natuurgebied Balimheide 19 juni 2018

02u54 0 Lommel Veertig vrijwilligers hebben de afgelopen dagen en nachten het natuurgebied Balimheide uitgeplozen op zoek naar fauna en flora. Dat leverde al zeker ruim honderd soorten op die nieuw zijn voor het gebied. Nog ruim 500 dieren en planten wachten op verdere determinatie.

Onder leiding van deskundigen werd het hele gebied binnenstebuiten gekeerd.





Meer dan 1.500 waarnemingen werden gedaan. Zo wil men, met het oog op de aanleg van het zonnepark, een nog beter beeld van de plaatselijke flora en fauna krijgen.





Het weekend bleek al gauw heel vruchtbaar met ruim honderd nieuwe soorten en heel wat bijzondere soorten die herbevestigd werden.





Geelsprietdikkopje

De meest opvallende was mogelijk het geelsprietdikkopje, een dagvlinder die het moeilijk heeft in Vlaanderen.





Ook de aangetroffen gele kruiper is vrij zeldzaam, net als de sabelmier. Enkele insecten werden voor verder onderzoek naar het labo gestuurd.





Natuurpunt en Levend Zand kijken tevreden terug op een uiterst geslaagd biodiversiteitsweekend. "De intensieve zoektocht naar soorten, gedurende meerdere dagen en nachten en met verschillende specialisten, bracht mooie resultaten met zich mee", klinkt het. (BVDH)