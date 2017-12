Hogere subsidies voor security op feestjes 02u35 0

Al jaren voorziet het Lommelse stadsbestuur specifieke securitysubsidies voor lokale organisaties om zo de veiligheid op fuiven en festivals te garanderen. Om de kostenlast te verminderen, worden de subsidies nu verhoogd.





De beslissing van het stadsbestuur komt er niet zomaar. "Met de verhoogde veiligheidsmaatregelen van de afgelopen jaren, swingen de kosten de pan uit," zegt schepen van jeugd Kris Verduyckt (sp.a). "Voor een aantal organisaties is het zelfs een drempel om geen events meer te organiseren. Om de kosten te drukken en hen te stimuleren om een erkende bewakingsfirma in te zetten, wordt de toelage vanaf 1 januari verhoogd."Tot voor kort bedroeg de subsidie vijftig procent van de kostprijs van de bewakingsfirma, met een maximum van 1.000 euro per aanvraag. Vanaf 1 januari bedraagt het subsidiebedrag 75 procent van de kostprijs van de bewakingsfirma met een maximum van 1.500 euro per aanvraag. De aanvragen verlopen digitaal via: evenementen.lommel.be.





(BVDH)