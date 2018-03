Het wordt WK-zomer in 'Bar Russia' MUCHOS EVENTOS MAG DAN TOCH GROOT SCHERM PLAATSEN BIRGER VANDAEL

29 maart 2018

02u28 1 Lommel De prestaties van de Rode Duivels op het WK Voetbal zullen opnieuw via Muchos Eventos aan de Lommelaren getoond worden. Er is dus een einde gekomen aan de hevige discussie over wie nu een WK-dorp met groot scherm mocht plaatsen.

Aanvankelijk hadden twee partijen hun zinnen gezet op de uitzendrechten: evenementenorganisator Filip Hendriks en evenementenbureau Muchos Eventos, dat in 2016 reeds Bar Paris (het EK Voetbal werd toen in Frankrijk gespeeld, red.) naar Lommel bracht. Na ophef rond het lastenboek - dat volgens de oppositie op maat van Muchos Eventos opgesteld werd - vroeg de gouverneur om verduidelijking. "De grootste wijziging in het nieuwe aanbestedingsdossier was de toevoeging van het evenementenplan en de raming van de kosten", aldus schepen van Evenementen Anick Berghmans (sp.a).





De stad schreef vervolgens alle mogelijke kandidaten aan: van plaatselijke organisatoren met ervaring tot evenementenbureau's die in het verleden reeds in de stad actief waren. "Slechts één kandidaat heeft zich ingeschreven", vervolgt Berghmans. "Het gaat om L-Events. Hun dossier kwam tegemoet aan de gestelde voorwaarden en dus hebben zij de organisatie ook toegewezen gekregen." En L-Events zal de organisatie samen met Muchos Eventos uitwerken, zo bleek na een vraag van Karel Wieërs (N-VA).





Enkel Rode Duivels

"De uitzendingen zullen plaatsvinden op de verharde parking aan het Kapittelhof, onder de naam 'Bar Russia'", zegt Joren Verpoorten, zaakvoerder van Muchos Eventos. "Om de kwaliteit van het evenement te verhogen, kiezen we er dit jaar voor om enkel de wedstrijden van de Rode Duivels uit te zenden. Naast de welgekende VIP-formules hebben we voor onze bezoekers een uitgebreider assortiment hapjes en drankjes voorzien. Ook de randanimatie wordt naar een hoger niveau getild. De essentie is uiteindelijk nog altijd om iedereen in optimale omstandigheden een unieke voetbalbeleving voor te schotelen. We hopen dus heel voetbalminnend Lommel te mogen verwelkomen voor de groepswedstrijden op 18, 23 en 28 juni. En als de Rode Duivels hun kwaliteiten volop laten zien, dan wordt het - samen met de promotie van Lommel SK in het vooruitzicht - een fantastische voetbalzomer."





"Weinig vertrouwen"

En Filip Hendriks dan? "Ik heb ervoor gekozen om geen dossier meer in te dienen", reageert hij. "Het was dezelfde bestuursploeg die de knoop moest doorhakken, dus ik had er maar weinig vertrouwen in. Voorts hebben ook andere kansen mijn pad gekruist, waar ik meer plezier aan beleef."





Het evenementenplein zal telkens een uurtje voor de aftrap geopend worden. De toegang is gratis.