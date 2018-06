Herbruikbare bekers tijdens parkconcerten 08 juni 2018

Plastiek is dezer dagen een erg hot thema. Lommel was het afgelopen weekend zelf ook nog de uitvalsbasis voor een grote 'plastic attack' aan de supermarkten. "Het heeft ons ook voor de zomerconcerten van Lommel Leeft aan het denken gezet. We maakten daar in het verleden altijd gebruik van plastieken bekers", zegt schepen van Milieu en Klimaat Kris Verduyckt (sp.a). "Deze zomer schenken we tijdens de vier parkconcerten in juli en augustus alleen drank in herbruikbare bekers." De stad werkt voor dit project samen met de firma Ecocup, die instaat voor de levering en het wassen van de bekers. "Na de zomer evalueren en bekijken we de mogelijkheden om zelf gepersonaliseerde bekers - met een ontwerp op maat van Lommel - aan te kopen", gaat burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a) verder. "Als de evaluatie positief is, willen we het gebruik van herbruikbare bekers doortrekken naar alle stedelijke evenementen."