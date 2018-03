Heidediertjes krijgen weer alle kansen 30 maart 2018

Deze week start de laatste fase van de terreinwerken in de Sahara, Riebosserheide en Blekerheide. Deze heideherstelwerken moeten unieke diertjes meer kansen bieden.





Voor het project werd onder meer de bovenste grondlaag van een perceel van tien hectare afgegraven. "De toplaag was te voedselrijk geworden, nu hopen we dat het heideherstelproces aanzienlijk versneld wordt", stelt schepen van Milieu Kris Verduyckt (sp.a). Verder werd 50 hectare naaldbos gekapt en 35 hectare van de bodem gechopperd, tien hectare naaldbos omgevormd tot structuurrijk loofbos, 103 hectare bos vrijgemaakt van Amerikaanse vogelkers om inheemse bomen te laten uitschieten en 33 hectare voormalige akkers omgevormd tot heidehabitats. "Uit onderzoek bleek dat nu al nieuwe heide opschoot, samen met nog liefst 80 andere plantensoorten", legt projectleider Koen Driesen uit. (BVDH)