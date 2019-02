Hans Vanaken gehuldigd in zijn geboortestad: “Ik voel me nog steeds een Lommelaar” Birger Vandael

08 februari 2019

19u51 3 Lommel Vrijdagavond huldigde Lommel voetballer Hans Vanaken na het winnen van de Gouden Schoen. Het was duidelijk dat de 26-jarige spelmaker nog steeds Lommelaar in hart en ziel is.

Gratis pintjes, een fanfare die vrolijke vrijdagsongs speelde, sfeervolle lichtjes... De stad Lommel hield zich niet in voor de ontvangst van haar grote volksheld. Zo'n 400 mensen tekenden present. Enkele kleine Lommelaars riepen hun voorbeeld op het podium. Dat gebeurde op de tonen van - hoe kan het ook anders - ‘You’ll never walk alone’. “Een Gouden Schoen hebben we in Lommel nog nooit gehad, dus we zijn blij dat je tot hier bent gekomen", aldus burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Het is leuk dat ze hier zo naar me opkijken”, reageerde een zichtbaar geëmotioneerde Hans Vanaken. Hij kreeg van de Lommelse generatie van de toekomst vragen als: “Is Sam jaloers op jouw Gouden Schoen?” Hans beantwoorde alles met de glimlach.

Jos Monten (72) de vroegere buurman van Hans, haalde herinnering op. “Ik zie hem nog zo voor mij, voetballend op het pleintje aan de Septakkers. Hans, zijn broer Sam (voetballer bij Thes Sport) en vader Vital (oud-voetballer bij o.a. KV Mechelen) waren eigenlijk altijd met de bal bezig. Een hele dag lang hoorde ik hen spelen”, glimlacht Jos. “Soms waren ze ‘muurke shot’ aan het spelen, dan weer stonden ze op doel te trappen. Je merkte toen al dat Hans een jongetje was met veel capaciteiten: het talent droop eraf. Hij maakt voetbal zo simpel, maar bovenal geniet hij van het spelletje.”

Kwajongensstreken

Hans Vanaken is een beleefde voorbeeldprof, maar Jos herinnert hem aan enkele kwajongensstreken in zijn jeugd. “Zij waren met de buurtjongens niet verlegen om een grap. Eén van hun klassiekers was het leggen van een portefeuille op de stoep. Fietsers die dan voorbijkwamen en de portefeuille wilden oprapen, hadden ze goed liggen. Niet zelden gebeurde het dat ze zich uiteindelijk bij ons in de hof kwamen verstoppen als er iemand niet mee kon lachen”, gaat Jos vrolijk verder. Vanaken ging uiteindelijk van de jeugd van Lommel naar PSV, maar keerde dan terug naar Lommel. Via Lokeren ging hij uiteindelijk naar Club Brugge en de rest is geschiedenis. Jos verhuisde inmiddels van de Septakkers naar het centrum.

De Gouden Schoen is zijn vroegere buurman nooit uit het oog verloren. “Toen hij deze zomer trouwde, waren wij natuurlijk uitgenodigd. En toen hij zou deelnemen aan de Slimste Mens ter Wereld (wat niet doorging door een selectie bij de Rode Duivels), zaten wij al klaar in de studio. Als ik naar een training van Club Brugge ga kijken, dan komt hij nog steeds iets zeggen. De liefde is trouwens wederzijds. Ik volg hem waar hij gaat. Van PSV tot Lokeren en Brugge. Hij werd al een paar keer genoemd bij Dortmund, dat zou voor mij de ideale volgende stap zijn”, haalt Jos aan. “Ik ben echt vereerd dat ik naast de beste voetballer van het land mocht opgroeien. Dat is een privilege! Tot op vandaag ben ik euforisch bij alles wat hij meemaakt. Ik ben blij dat Lommel hem eert en ik ben zeker dat hij dit ook enorm apprecieert. Hij heeft hier familie en vrienden. Ook al woont hij nu in Duinbergen, bij Knokke-Heist, vanbinnen is hij nog een Lommelaar. Zonder kapsones of vedetteallures, eigenlijk is hij nog altijd de jongen van het pleintje, die graag tegen een bal trapt en dat ook gewoon geweldig kan.”