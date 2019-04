Hagelnieuwe geluidsinstallatie bij UGC Cinema’s Birger Vandael

05 april 2019

10u22 0 Lommel Net voor de aankomende paasvakantie werd de volledige geluidsinstallatie bij UGC Cinema’s Lommel vernieuwd. “Onze installatie was echt wel aan vervanging toe,” zegt Sigurd Thomassen, directeur van de Lommelse bioscoop. “Het cinemacomplex dateert van 1993 en de geluidsinstallatie is even oud.

Enkele jaren geleden werd tijdens de zaalrenovatie al vastgesteld dat het hoog tijd was om een volledige vernieuwing van de audio te doen. “Alleen waren de budgetten toen niet beschikbaar”, aldus Thomassen.

Eind 2016 werd het voormalige Utopolis-complex verkocht aan de Franse groep UGC en dit jaar konden de nodige budgetten worden vrijgemaakt. “UGC gelooft duidelijk in onze bioscoop en investeert dit jaar dan ook fors in de geluidsinstallatie. De zalen zijn nu voorzien van een Dolby Surround 7.1 systeem waardoor het geluid zo realistisch klinkt dat het lijkt alsof je je in de film bevindt. Ik ben bijzonder blij dat we onze klanten nu een optimale geluidservaring kunnen bieden.”

UGC verving ook nog twee schermen en in het najaar werd het Ciné Café nog omgetoverd tot een zeer warme en gezellige bar. Tijdens de Paasvakantie starten er doorlopend voorstellingen van 10.30 uur tot 22.15 uur.