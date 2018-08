Groen verlaat 'Voor3920Lommel' 09 augustus 2018

Enkele maanden geleden kondigde de nieuwe partij 'Voor3920Lommel' zich enthousiast aan als een nieuw platform voor alle Lommelaars. Onafhankelijken, Open Vld en Groen zouden samen de partij vormen. De mensen van Groen Lommel zijn echter uit het project gestapt en gaan op eigen kracht verder. Waar men aanvankelijk de samenwerking in Mechelen nog als voorbeeld stelde van een succesvolle combinatie van Groen en Open Vld, blijkt nu dat de twee elkaar niet langer konden vinden. Groen zal op eigen kracht verder gaan. 'Voor3920Lommel' heeft zich altijd geprofileerd als een platform waar politieke kleur van ondergeschikt belang is. Voor de partij is het verlies van Groen niet catastrofaal. Huidig schepen Geert Jansen is de bekendste naam van het platform.





(BVDH)