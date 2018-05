Groen, Open Vld en onafhankelijken vormen samen 'Voor3920Lommel' 03 mei 2018

02u35 0 Lommel Gisteren heeft de nieuwe Lommelse politieke partij 'Voor3920Lommel' zich voorgesteld. Dit open platform bestaat uit leden van Open Vld, Groen en enkele onafhankelijken. "We zijn bereid te praten met elke partij die duurzaamheid en participatie hoog in het vaandel dragen", aldus initiatiefnemer Dag Indenhoek.

De partij is het resultaat van veel gesprekken waarin langzaamaan een gedragen visie naar boven kwam. "Lommelaars krijgen de kans om met elkaar in dialoog te gaan en samen na te denken over de rooskleurige toekomst voor Lommel. Zo kan het DNA van onze stad duurzaam bewaard blijven voor toekomstige generaties", luidt het bij 'Voor3920Lommel'. Het platform wil de zogenaamde 'Lommelmakers' mee laten beslissen over het beleid. "Voor de Lommelaar, door de Lommelaar", knipoogt Indenhoek.





Een lijsttrekker is nog niet bekend, maar met Geert Jansen stapt er wel een huidige schepen op de trein van de nieuwe partij. Verder staat de partij nog open voor nieuwe mensen op de lijst. "We proberen een groep te vormen met mensen van verschillende leeftijden, uit verschillende gehuchten die samen aan hetzelfde zeel trekken. Onze ambitie is om een constructief en positief beleid voeren", besluit Indenhoek. Het idee van de mix van Groen met Open Vld zou geïnspireerd zijn door het project van Somers en Calvo in Mechelen.





Alle info staat op de website www.voor3920lommel.be.





(BVDH)