Gokspelen in beslag genomen bij Center Parcs Kansspelcommissie grijpt in na Pano-reportage MARCO MARIOTTI

10 maart 2018

02u57 0 Lommel Vier spelen uit de arcadehallen bij Center Parcs De Vossemeren en Erperheide zijn vrijdag in beslag genomen. De Kansspelcommissie viel er binnen na het zien van de Pano-reportage over gokken bij kinderen. "Het was voor een 8-jarige kind mogelijk om 100 euro in een uur kwijt te spelen. Onaanvaardbaar", klinkt het bij de Kansspelcommissie. Het parket is een onderzoek gestart.

Indien u met het gezin recent nog in Center Parcs Vossemeren of Erperheide tijd hebt doorgebracht in de arcadehallen, bestaat de kans dat zoon of dochter op een illegaal goktoestel heeft gespeeld. Dat blijkt uit de analyse van de Kansspelcommissie die vrijdag binnenviel bij de vakantieparken. De bal ging aan het rollen na de reportage in het Eén-programma Pano waar de problematiek van gokken bij kinderen en tieners in vraag werd gesteld. In de reportage werd verwezen naar de arcadehallen van Center Parcs. De directie van Center Parcs reageerde een dag later dat het om 'behendigheidsspellen' ging en dat er totaal geen bewijs was dat de spelen verslavend konden werken.





Inbreuken

Maar ook de Kansspelcommissie zag de reportage en nam geen enkel risico. "We zijn inderdaad bij beide parken gaan kijken, én hebben inbreuken vastgesteld", legt woordvoerster Marjolein De Paepe uit. "Per park gaat het om twee gelijkaardige toestellen. Bij het bewuste spelletje moest je 1,20 euro in het apparaat steken, hoewel de wettige limiet voor dat soort spelen op 50 cent staat. Als we dan berekenen hoelang het spelletje duurt, en hoe frequent je het in een uur kunt spelen, komen we op meer dan 100 euro per uur uit. Het is een graadmeter die aantoont dat er té veel geld op korte tijd kan worden vergokt. Bovendien blijkt dat de leeftijd van de spelers niet gecontroleerd wordt, wat betekent dat kinderen van zeven of acht jaar probleemloos veel geld kunnen verspelen." Volgens De Paepe heb je op de kermis wél limieten en is dat niet te vergelijken.





Verzegeld

Bij Center Parcs zelf reageren ze kort op de inbeslagname.





"Per park zijn er inderdaad twee toestellen verzegeld", zegt woordvoerster Lucia Sanchez. "De arcadehallen blijven wél open en zijn voor het publiek toegankelijk. Ook alle andere spelen blijven in gebruik. De verzegelde toestellen zullen zo snel als mogelijk conform de wetgeving aangepast worden. Langer dan een week zou dat niet mogen duren. We hebben ook vestigingen in Nederland, maar daar ligt de wetgeving inzake kansspelen anders."





800.000 euro

Intussen werd ook het Limburgse parket op de hoogte gebracht, dat een onderzoek start. Indien zij de zaak zouden seponeren, kan de Kansspelcommissie wél nog altijd een sanctie geven.





"In het meest extreme geval van illegale gokpraktijken, kan zo'n boete oplopen tot 800.000 euro of het dubbel daarvan, indien het om minderjarigen gaat."





Volgens de eerste inschattingen zullen de boetes niet van die grootte worden. "Maar we aanvaarden de mogelijke sanctie die wordt opgelegd", reageert Sanchez nog.