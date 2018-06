Glazen jurk komt naar Lommel 06 juni 2018

Vanaf 28 juni kan je in het GlazenHuis te Lommel de top van de internationale glaskunst terugvinden. Onder de noemer 'Tactile' brengt curator Sue Schiepers enkele toonaangevende glaskunstwerken samen in een zinnenprikkelende tentoonstelling. Het topwerk is zonder enige twijfel 'Chado', een levensgrote glazen jurk van de hand van Karen LaMonte. De Amerikaanse designer exploreert vaak thema's als belichaming en identiteit, karakter en persoonlijkheid, het sociale leven van vrouwen, de rol van het lichaam en de menselijke vorm. Haar levensgrote gewaden zijn intussen haar handelsmerk. Een technisch huzarenstukje en een tijdrovend proces, want het vergt maar liefst negen maanden om zo één jurk te maken. Ook de Belgische Sylvie Vandenhoucke zal werken tonen tijdens deze expo.





(BVDH)