Gestolen oplegger met 17.200 liter drugsafval gevonden 13 april 2018

De politie heeft woensdag een gestolen oplegger met daarin liefst 17.200 liter drugsafval gevonden langs de Ringlaan in Lommel. De truck was achtergelaten in de buurt van het hamburgerrestaurant McDonalds. In het laadruim zaten 62 vaten vloeistof, afkomstig van een drugslabo. Brandweerpost Lommel kwam ter plaatse om het goedje op te halen. De lokale politie van Lommel onderzoekt de zaak.





(RTZ)