Gemeente koopt 'superflitser' 01 maart 2018

02u33 0 Lommel De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de aankoop van de 'NK7', een superflitser die wel zes wagens tegelijk kan betrappen. En dat in beide richtingen.

"Het nieuwe toestel werkt met een infraroodflits, waardoor het veel discreter is dan de voorgangers", zegt burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a). "We gaan het aantal controles niet meteen opdrijven, maar met de NK7 kunnen we in korte tijd wel veel meer wagens controleren."





Het toestel maakt ook niet langer gebruik van rolletjes, maar wel van een USB-stick. Dat maakt de verwerking efficiënter. "Bovendien heeft het toestel een meetbereik van 20 tot 300 kilometer per uur, en kan het heel discreet opgesteld worden", zegt korpschef Bart Voordeckers. "Het is ook niet gebonden aan één auto, waardoor automobilisten niet hoeven te denken dat ze de flitsauto's nog zullen herkennen. Sterker nog: het wordt meestal niet eens in een auto opgesteld, maar wel op een statief of achter een hindernis." (BVDH)