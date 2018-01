Geen fontein, wel waterlek 02u40 0 Politie Lommel Het water spoot metershoog de lucht in.

In de Hees in het centrum van Lommel hebben problemen aan een waterleiding voor spektakel gezorgd. Tijdens een test is een stuk van een brandkraan afgebroken, waardoor er een lek ontstond. Onder hoge druk spoot het water uit de leiding metershoog de lucht in. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden het euvel relatief snel oplossen. De politie zag er de humor van in, en deelde op haar Facebookpagina mee 'dat de fontein op het Hertog Janplein is verplaatst naar de Hees'. (MMM)