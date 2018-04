Geen cursus 'Lommels dialect' 04 april 2018

Hoewel de Stad Lommel er graag mee had uitgepakt, zal er dit najaar geen cursus 'Lommels dialect' gegeven worden. "Behalve Jos (Jansen, red.) zou volgens Erfgoed en volgens ons niemand die cursus kunnen geven", licht schepen Kris Verduyckt (sp.a) toe.





Het klonk allemaal erg aanlokkelijk: Jos Jansen, schrijver van het Lommels dialectwoordenboek 't Lómmëls diejalékt, zou in tien lessen alle geïnteresseerden helpen met het aanleren van het 'Lommels'. Jansen gaf aan dat hij de lessen aanvankelijk zag zitten, maar dat hij de sessies toch heeft moeten afzeggen. "Ik heb wat gezondheidsproblemen. Daardoor is mijn stem verminderd en is het moeilijk om nog de lessen te geven", liet hij weten.





Verduyckt ging nog wel rond de tafel zitten met de Erfgoedcel, maar toch wordt de lessenreeks geannuleerd. "Erg jammer", reageert de schepen. (BVDH)