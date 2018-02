Geen aanranding door 'slaapwandelen' 10 februari 2018

Een 53-jarige man uit Lommel krijgt een celstraf van drie jaar, waarvan 18 maanden effectief en wordt voor vijf jaar uit de rechten ontzet nadat hij de dertienjarige dochter van zijn toenmalige partner in het najaar van 2015 diverse malen aanrandde. De man was tussen 29 januari 2012 en 25 oktober 2015 ook in het bezit van kinderporno. De feiten kwamen aan het licht toen de partner van de man haar dochter had horen schreeuwen en die later ook vertelde wat de man allemaal uitspookte. De beklaagde had ook de nodige problemen met alcoholgebruik. Zelf beweerde hij echter dat zijn slaapwandelen de oorzaak was van de feiten. Dat gelooft de rechtbank niet. Aan de burgerlijke partij moet de beklaagde in totaal 1.750 euro betalen. (BVDH)