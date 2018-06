Gaetan Coucke naar Lommel 21 juni 2018

De punten en komma's worden de volgende uren gezet maar het staat vast dat Gaetan Coucke (Doelman bij de beloften van KRC Genk) goed op weg is naar Lommel SK. Of waarom er werk wordt gemaakt van een huurovereenkomst voor één seizoen. Met Creemers en Daniëls beschikt groen-wit al over twee doelmannen maar na het vertrek van Michael Clepkens was het zoeken naar een nieuwe titularis. De 20-jarige jongeman uit Piringen (Tongeren) wordt dus de zoveelste Genk-jongeling die zijn kans mag gaan aan de Gestelsedijk. (DLKB)