Foyer De Adelberg wordt polyvalente zaal met bovenverdieping Birger Vandael

15 maart 2019

08u40 0 Lommel Deze zomer staan de (ver)bouwwerken gepland voor de herinrichting van Cultuurcentrum De Adelberg. “De bestaande foyer zal deels worden omgevormd naar een polyvalente ruimte, uitgerust met de modernste theatertechnieken en een telescopische tribune van 150 zitplaatsen. Er komt ook een aparte bar, een ontmoetingsruimte en een nieuwe verdieping met extra tentoonstellingsruimte”, zegt schepen van Cultuur Peter Vanderkrieken (CD&V).

Het ontwerp is een knap staaltje moderne architectuur en sluit aan de buitenkant mooi aan op het naastliggende Astridpark. Het cultuurcentrum wil zo nog meer een huis voor iedereen worden. Het accent ligt op ontmoeting, verbinding en samenwerking. “We werken naar een toegankelijke en eigentijdse ontmoetingsplek met een open onthaal voor bezoekers,” zegt schepen van openbare werken Sophie Loots (CD&V). “De verbouwing is een ontwerp van M10 Architecten uit Lille, samen met Interieurbureau Nr. 238 uit Lommel. Voor deze werken hebben we afspraken gemaakt met UGC, de bioscoopuitbater in hetzelfde complex. Beide foyers blijven ook in de toekomst met elkaar verbonden.”

Vier miljoen euro

De kostprijs van de werken wordt geraamd op 4 miljoen euro. De aanbesteding is lopende. De werken starten ten vroegste begin juni en zullen naar verwachting 16 maanden duren. Om de werking van het cultuurcentrum te garanderen zal een tijdelijke foyer, met onthaal, vestiaire en bar aan de achterzijde worden opgetrokken.

Voorafgaand aan de werken wordt een uniek kunstproject uitgerold: CCDA2.0 – Break The House Down.Kunst In Situ. Lommelse kunstenaars palmen vanaf mei het gebouw in en creëren kunstwerken refererend aan de geschiedenis en de omgeving van het cultuurcentrum en reageren op hun manier op de bijzondere omstandigheden van de verbouwing. Deelnemende kunstenaars zijn: Jozef Beyls, Manu Bloemen, Dimitri Collen, Joachim De Block, Wietse Goossens, Dirk Hamblok, Hermes Hamblok, Koen Lemmens, Fabienne Loyens, Fleur Roggeman, Judith Sevens, Boris van de Grint en Kristien Vansummeren. Stijn Lauwers en Cindy Daems cureren.