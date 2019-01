FOTO’S: Kwartet Lommelspelers kookt voor supporters: “Ze zijn veel losser dan verwacht” Birger Vandael

22 januari 2019

20u36 2 Lommel Als voetbalsupporter ken je de spelers van jouw favoriete club vooral als atleten. Enkele fans van Lommel SK leerden vier voetballers vanavond echter op een totaal andere manier kennen. Zij kwamen immers aan huis koken en samen maakten ze er een uiterst gezellige avond van. “We zagen in de keuken terug wat we ook op het veld zien”, vertelt een tevreden gastheer Chris Vanherck.

In september organiseerde voetbalclub Lommel SK het allereerste FanfeSK. “Dit is een supportersfeest om fans samen te brengen, wat in de toekomst een traditie moet worden”, stelt voorzitster Greet Vanbrabant. Bij een tombola werden er ook verschillende prijzen uitgedeeld. De hoofdprijs was dat vier spelers van Lommel SK aan huis zouden komen koken voor zes personen. De club zorgde voor alle ingrediënten en ook van de afwas moesten de winnaars zich niets aantrekken. Uiteindelijk was het Chris Vanherck die met de prijs ging lopen. Hij kreeg bijgevolg Glenn Neven, Glenn Daniels, Robin Henkens en Alessandro Cerigioni over de vloer.

Driegangenmenu

De spelers stelden een driegangenmenu samen. Dit kreeg een Italiaanse touche wat alles te maken had met de aanwezigheid van Alessandro Cerigioni, een 26-jarige aanvaller van Italiaanse origine. Men begon dan ook met een Italiaans voorgerecht met tomaten en bijhorend glaasje. Het hoofdgerecht bestond uit varkenshaasje met jagerssaus en kroketten. Het dessert was ‘Tiramisu op Sandro’s wijze’. “Erg lekker”, steekt Chris zijn duim omhoog.

Chris had voor de gelegenheid zijn broer met partner, twee vrienden en nog een lid van supportersclub Heuvelhof laten langskomen. “Allemaal supporters van Lommel. Logischerwijze hebben we het dan ook over de competitie tot dusver gehad. Momenteel staan we vierde en dat is dik oké. Hopelijk kunnen we dit volhouden, want dan wordt het een mooie lente met enkele leuke affiches tegen ploegen uit 1A. We speculeerden ook over de wedstrijd van aanstaande zondag. Normaal komt OH Leuven dan naar hier, maar door de sneeuwval gaat de wedstrijd misschien niet door.”

Alessandro Cerigioni is toch de beste kok van het kwartet, al valt Glenn Neven ook mee. Op het veld is hij kapitein en ook in de keuken zie je dat de leidersrol hem ligt Chris analyseert de kwaliteiten van de chef-koks

Open gesprekken

Veel mensen hebben een beeld van profvoetballers die uren Fortnite of FIFA spelen en houden van luxegoederen. Door dit initiatief konden Chris en zijn vijf gasten zien dat het allemaal gewone jongemannen zijn. “Ik vind dat ze erg los overkomen. Ze stellen zich heel aangenaam op en babbelen over het eten, maar ook over transfers in de voetbalwereld. Alessandro Cerigioni is toch de beste kok van het kwartet, al valt Glenn Neven ook mee. Op het veld is hij kapitein en ook in de keuken zie je dat de leidersrol hem ligt.” Intussen komt de volgend gang er weer aan, dus laten we de heren smakelijk verder eten.