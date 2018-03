Ford maakt jongeren warm voor wetenschap en technologie 16 maart 2018

Met het 'Ingenieuze Neuzen' project wil Ford leerlingen in de lagere school spelenderwijs warm maken voor wetenschap en techniek. Dat doet men door het gratis ter beschikking stellen van roboticapakken. Als eerste doen de Lommelse scholen mee, later kunnen andere gemeenten en provincies volgen.





Met het roboticapakket kunnen leerlingen van het vijfde leerjaar een innoverende robot maken. Dat doet men met behulp van skills zoals bouwen en ook programmeren. Hiervoor krijgen ze twee weken de tijd. De winnende klas mag het pakket houden en krijgt daarenboven een speciaal bezoek aan de Ford Lommel Proving Ground, normaal verboden terrein. Het project kwam er op initiatief van Jelle Jacobs, directeur van Basisschool BaLu in Lommel. Nyrstar Balen en Dilissen Peter Mechaniek fungeren als partners. In totaal werden er veertien bouwpakketten aangekocht die tussen de scholen kunnen circuleren. (BVDH)