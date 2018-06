Ford blijft ijveren voor noodstop in rijopleiding 12 juni 2018

Onlangs raakte bekend dat het uitvoeren van een noodstop wordt opgenomen in het terugkommoment dat gekoppeld is aan de nieuwe rijopleiding in Vlaanderen. In Lommel wordt dat nieuws met handgeklap ontvangen bij de mensen van Ford. Zij ijveren hier al sinds vorig jaar voor, nadat tijdens de gratis 'Ford Driving Skills for Life' in Lommel bleek dat de meerderheid van de jongeren die pas hun rijbewijs op zak hebben geen correcte noodstop kan uitvoeren. Ford zet zijn pleidooi verder in de hoop de noodstop ook in de andere Belgische gewesten in de rijopleiding te krijgen.