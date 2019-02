Flamencovoorstelling Féderico Ordoñez in première BVDH

13 februari 2019

Op vrijdag 1 maart om 20.15 uur gaat de nieuwe voorstelling van flamencodanser Féderico Ordoñez in première in CC De Adelberg. Sommige mensen kennen de Brusselaar misschien nog wel door zijn deelname aan Belgium’s Got Talent, al is hij in de kunstwereld al langer een begrip. Na bijna twee jaar buiten de traditionele flamenco circuits te vertoeven en de grenzen van het genre te verkennen in verschillende cross-over projecten, keert Ordoñez terug naar de essentie van de kunstvorm met zijn nieuwe creatie ‘IN Puro’. Met IN Puro zet Féderico de pure flamenco centraal en verweeft dit met zijn eigen persoonlijkheid. Hij vroeg Anthony Carruba om de gitarist en componist te zijn van deze voorstelling en Esteban Murillo om de zang te verzorgen. Samen willen ze het publiek ontroeren en meenemen in een emotie. Tickets (15 euro) en info zijn verkrijgbaar via www.ccdeadelberg.be of 011 399 699.