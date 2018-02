Ex-leider motorcrossteam ontkent heling van gestolen voertuigen 17 februari 2018

02u56 0

Een veertiger uit Lommel vecht een celstraf van acht maanden aan. Hij werd veroordeeld tot deze straf voor heling van gestolen voertuigen. Op 28 juni 2016 werden bij een huiszoeking in een loods in Overpelt drie gestolen voertuigen uit Nederland aangetroffen. Deze zouden hier geplaatst zijn door een gekend motorcrosser.





De Lommelaar zou zich bezig hebben gehouden met het omkatten van de voertuigen, maar ontkent dat hij wist dat het gestolen voertuigen waren. "Mijn cliënt reed met de wagens zelfs rond naar wedstrijden in het buitenland, het zou wel heel dom zijn om dat te doen als hij zou weten dat het gestolen wagens waren. Alles wijst op de motorcrosser, mijn cliënt was enkel de huurder van de loods. Ik vraag de vrijspraak voor zijn betrokkenheid in deze zaak", aldus de advocate van de man.





In het verleden was hij leider van een motorcrossteam.





In september werd hij door de correctionele rechtbank van Tongeren reeds veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar omwille van zijn leiderschap in een drugsbende.





Vonnis op 16 maart. (BVDH)