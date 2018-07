ENGIE Fabricom start in oktober met bouw Kristal Solar Park 25 juli 2018

De bouw van het Kristal Solar Park start in oktober. Dankzij een competitieve en internationale prijsvraag kan het project 34 procent goedkoper gebouwd worden.





Het mega-zonnepark, goed voor 99 MWp, is een initiatief van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, de stad Lommel en Nyrstar. Met 300.000 zonnepanelen, 2.200 kilometer kabels en een oppervlakte van 200 voetbalvelden wordt dit het omvangrijkste zonnepark in de Benelux. De lagere kostprijs is ook een meevaller voor de Vlaamse overheid, daar er nu 31 miljoen euro minder subsidies worden gevraagd. ENGIE Fabricom kwam als beste uit de competitie van dertig kandidaten en zal de bouw op zich nemen.





Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) is tevreden met de lagere kostprijs. "Dit bewijst dat hernieuwbare energie steeds rendabeler wordt, zeker als de internationale concurrentie kan spelen. Een project van die omvang kan hopelijk ook anderen inspireren om in Vlaanderen mee te investeren in zonne-energie." Burgemeester van Lommel Peter Vanvelthoven (sp.a) besluit tevreden dat de werken zullen starten op 1 oktober en negen maanden duren. "Dit zonnepark kan genoeg groene stroom produceren om alle gezinnen van Lommel, Neerpelt en Overpelt van stroom te voorzien. Normaal levert het park energie vanaf de zomer van 2019. We zijn trots dat dit zonnepark in Lommel komt en het initiatief past perfect in de stadsslogan 'Pure Energie'.





