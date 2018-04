Eerste zwemmers aan vijvers Sahara 19 april 2018

Elke zomer duiken er tal van zonnekloppers op aan de vijvers van natuurgebied Sahara in Lommel. In april is het water uiteraard nog heel frisjes en daardoor was het gisteren nog niet over de koppen lopen. Toch organiseerden enkele zwemmers al meteen hun eigen geïmproviseerde Buitenspeeldag. "In principe is zwemmen niet toegelaten in geen enkele (voormalige) zandput", stelt schepen van Milieu Kris Verduyckt (sp.a). "Boetes zijn dan ook mogelijk, maar het is niet mogelijk om altijd en overal controle te organiseren."





(BVDH)