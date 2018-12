Eerste zestig asielzoekers verblijven op het Parelstrand Toon Royackers

23 december 2018

14u52 0 Lommel Op het Parelstrand in Lommel-Kolonie zijn vrijdag de eerste zestig asielzoekers aangekomen. Alles wordt er momenteel gepoetst, omdat maandag nog meer bussen verwacht worden. Om alle vluchtelingen opvang te kunnen bieden met Kerstmis werd besloten het Parelstrand tijdelijk opnieuw te gebruiken als opvanglocatie.

Die opvang gebeurt wel in een afzonderlijk deel van het vakantiepark. Dat is momenteel al omheind met hekwerk met de rest van het domein. Het gaat volgens Fedasil voornamelijk om gezinnen en kwetsbare personen die er verblijven. Verwacht wordt dat de locatie zo een drie maanden in gebruik blijft. Medewerkers van de Oost Appen vakantiegroep maakten de huisjes deze week in allerijl in gereedheid. Vrijdag is dan ook het overleg begonnen met de scholen die vlakbij het Parelstrand liggen. Daar zullen de kinderen van de opgevangen families de volgende weken lessen krijgen. Kinderen op kleuterleeftijd worden doorgaans opgevangen in de bestaande kleuterklassen. Kinderen op lagere schoolleeftijd krijgen eerst afzonderlijke taallessen, zodat ze nadien mee kunnen werken in de klassen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat een deel van het Parelstrand dienst doet als opvanglocatie. Twee jaar geleden werden tijdens de asielcrisis ook al eens asielzoekers op het domein gehuisvest. Buurtbewoners kregen vrijdag een infobrief over de heropening van het Parelstrand als opvanglocatie. De volgende weken wordt ook opnieuw een vrijwilligerswerking opgezet, om de opvang in de buurt optimaal te laten verlopen.