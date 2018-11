Eerste elektrische 4x4 voorgesteld in Lommel Birger Vandael

14 november 2018

13u19 1 Lommel Dit weekend vindt in de Lommelse Soeverein Arena het vierde internationale DIMA4x4 offroad salon plaats. Ook de langverwachte elektrische 4x4 van Lommelaar Frank Daams wordt er voorgesteld. Dit is de eerste elektrische 4x4 in de wereld.

Dankzij de elektrische 4x4 van Daams is het mogelijk om milieuvriendelijk offroad te rijden. Daams komt uit Lommel-Kolonie en is zaakvoerder van het bedrijf FD 4x4 Centre, die de Tembo 4x4 e-LV bouwt, net over de grens in Nederland. “De auto rijdt fantastisch, de elektromotor heeft een enorm koppel en dat is voor offroad ideaal,” legt Daams uit. “We leveren de auto’s voor de ondergrondse mijnbouw en werken aan een versie voor op de weg. Dat is ideaal voor de overheid en bedrijven die in de milieuzones werken.”

De elektrische aandrijving is een serieus alternatief voor de verbrandingsmotor. Volgens Daams zitten hun klanten dan ook over de hele wereld. “Er is vooral interesse van mijnbouwbedrijven, waar de 4x4’s in zware omstandigheden worden gebruikt. De Tembo 4x4 e-LV is dan ook een echt ‘heavy duty’ voertuig, dat zich ondertussen op meerdere continenten bewijst.”

De ontwikkeling van het elektrische model is het gevolg van een succesvolle crowdfunding en Europese subsidies. De versie voor dagelijks gebruik op de openbare weg moet een nieuwe doelgroep bereiken. “We denken dat veel mensen een geruisloze, nul-emissie 4x4 weten te waarderen!”, stelt Daams.

Op de beurs zijn verder ook de Buggy’s te bewonderen waarmee onvergetelijke prestaties geleverd werden tijdens de Dakar rally door Tim en Tom Coronel. Bijzonder is ook de voorstelling van outdoor en Noorse warmtekleding.