Dodelijk ongeval met motorfiets: student-officier Nick Molemans(28) krijgt militaire begrafenis Toon Royackers

16 februari 2019

17u30 10 Lommel De 28-jarige jongeman die zaterdagnamiddag om het leven kwam bij een tragisch verkeersongeval op de Luikersteenweg in Lommel-Kolonie, krijgt een militaire begrafenis. Slachtoffer Nick Molemans volgde de opleiding tot Officier aan de Koninklijke Militaire School van Brussel. Zijn grote vriendenkring in Lommel en zijn vele medestudenten in Brussel reageren intussen verslagen op het droevige nieuws.

Nick Molemans had in januari opnieuw succesvol examens afgelegd. En ook nu weer was hij druk aan het studeren voor zijn veeleisende opleiding. Zondag haalde hij na vijf maanden terug even zijn motor uit de garage. Hij besloot van het mooie lenteweer te profiteren en even helemaal uit te waaien. “Hij is hier vertrokken terwijl hij een vrolijk liedje zong”, getuigen zijn ouders. “Zo kennen we hem, een optimist die overal het goede en het positieve zag.”

Enkele minuten later liep het op de Luikersteenweg in Kolonie grondig mis. Volgens getuigen moest de jonge Lommelaar uitwijken voor een auto die de weg opdraaide vlakbij de schaatsbaan. Slachtoffer Nick gooide het stuur om en belandde met zijn motor tegen een boom. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor de motard kon geen hulp meer baten. Hij bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. De lokale politie sloot meteen de Luikersteenweg af voor het verkeer.

Officier

Zijn medestudenten en vrienden konden het nieuws dit weekend maar moeilijk vatten. “Nick was eerst voor de opleiding als piloot gegaan”, treuren zijn ouders. “Het was een echte jeugddroom, maar eentje die heel moeilijk te bereiken is. De selecties zijn bijzonder streng en slechts enkelen kunnen de opleiding helemaal afmaken. Nick was er uiteindelijk niet bij. Toch was hij al volop bezig om een nieuwe droom na te najagen. Hij werd onderofficier en zijn ambities groeiden. Hij wou het ook tot officier schoppen in het Belgische leger. Op zijn 27ste was hij daarvoor nog aan de studies begonnen. Door de week zat hij in Brussel en in het weekend kwam hij telkens terug naar huis. Dat waren onze kostbare familiemomenten. Omdat hij iets ouder was, leek hij een soort vaderfiguur in de Brusselse studentengroep. Iedereen kende hem en iedereen kon ook bij hem terecht. Hij was een echte Belg. Trots op wat hij deed als militair en goedlachs met vrienden die hij had over heel het land. Zijn vriendenkliek zat in Lommel, maar ook in Moeskroen waar zijn vriendin vandaan kwam. Hij sprak vloeiend Frans, en zo maakte hij contact met de Franstalige medestudenten. Het leven lachte hem toe. Ik ben een kat die altijd op zijn pootjes terechtkomt, vertrouwde hij ons recent toe. Nu gaat hij toch enorm gemist worden. Onwezenlijk gewoon.”

Voor de Koninklijke Militaire School is er geen twijfel mogelijk. De jonge student krijgt een eervolle militaire begrafenis. Die zal zaterdag doorgaan in zijn geboorteplaats Lommel. Het Parket Limburg stuurde zaterdagavond nog een verkeersdeskundige naar Lommel, om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Zijn bevindingen worden nog onderzocht.