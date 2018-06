Dode populieren worden verwijderd 05 juni 2018

02u37 0 Lommel Aan de rand van het Prinses Astridpark, in het stadscentrum van Lommel, zal binnenkort een reeks populieren verwijderd worden.

"Tijdens de jaarlijkse snoeibeurt in februari was al gebleken dat er veel dood hout in de bomen zat", zegt schepen van Stadswerken Jean Kuyken (sp.a). "Dat dode hout werd om veiligheidsredenen verwijderd. We dachten toen dat de bomen zelf misschien nog te redden waren, maar dat bleek helaas niet het geval te zijn." In samenspraak met landschapsarchitect Paul Deroose worden de bomen binnenkort verwijderd. Er zal ook bekeken worden of een nieuwe aanplant op korte termijn mogelijk is. (BVDH)