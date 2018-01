Dieven stelen snelheidsmeter 30 januari 2018

02u45 0

Dieven hebben zondagavond een bizarre diefstal gepleegd in de Kloosterstraat. Daar braken ze in een voertuig in, en braken de snelheidsmeter uit het dashboard. Over hun motief bestaat geen duidelijkheid en van de daders ontbreekt elk spoor. (MMM)