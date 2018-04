Derde Sahara City Run lokt 1.500 sportievelingen 16 april 2018

02u33 1 Lommel Dwars door een café en een voetbalstadion. De Sahara City Run heeft een parcours dat lopers aanspreekt. Gisteren kwamen maar liefst 1.500 sportievelingen naar Lommel voor de derde editie van het grootste loopevenement in de regio.

Iedereen kon kiezen tussen omlopen van 5, 10 en 15 kilometer. Voor de loop werd een mooie bridge gebouwd, waardoor deelnemers over het water liepen. Nieuw was de passage door de evenementenarena De Soeverein waar het jonge DJ-duo Instinct & Twenty-Two de lopers trakteerden op beats en ambiance. Vaste waarden café De Kroon, waar deelnemers een pintje kregen aangeboden en het stadion van Lommel SK, lagen ook op de omloop. "We lokten weer meer deelnemers dan vorig jaar", reageerde organisator Kris Verduyckt tevreden. (BVDH)