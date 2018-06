Derde kleuterklas Boudewijnschool neemt knuffels in ontvangst 22 juni 2018

Lommelse leerlingen van de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar leerden over het heideherstelproject in de Sahara, Riebos en Blekerheide. Zo zien ze wie er baat heeft bij de bijzondere heide in het Lommelse. Iedereen kreeg ook een speciaal filmpje te zien waarin alles wordt uitgelegd. Alle leerkrachten werden geholpen met een handige infofolder. Eén van de klassen waar deze week iedereen een knuffel kreeg, was de derde kleuterklas van de Boudewijnschool.





(BVDH)