De Vossemeren en Lommel SK steunen vzw ’t Kietelt BVDH

28 januari 2019

17u49 0 Lommel Center Parcs De Vossemeren en Lommel SK werken samen om vzw ’t Kietelt te ondersteunen. Deze vzw zorgt ervoor dat kinderen uit een gezin dat in armoede leeft, voor hun verjaardag toch een prachtige verjaardagsdoos krijgen.

Mark Breemans van’t Kietelt kwam via manager van Lommel SK Greet Vanbrabant in contact met Center Parcs De Vossemeren om te zien wat ze voor elkaar konden betekenen. De samenwerking die Center Parcs De Vossemeren en Lommel SK al hebben door de sponsoring van het eerste elftal en de jeugdafdeling heeft ertoe geleid dat de verjaardagsdoos nugevuld kan worden met zwembadkaartjes voor Center Parcs De Vossemeren. Deze doos bevat verder ook traktaties en feestmateriaal zodat de jarige een mooie verjaardag kan beleven. Ze wordt anoniem via het OCMW of Voedselbank bezorgd.

De mascottes van vzw ’t Kietelt, Lommel SK en Orry & Friends van Center Parcs de Vossemeren hebben gezamenlijk het cadeau in ontvangst genomen. Later hebben Paul Janssen en Stijn Jennen van Center Parcs De Vossemeren de zwembadkaartjes aangeboden aan Mark Breemans en Peter Weltjens van’t Kietelt.