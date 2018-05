De Schommel wint Robot Auto Wedstrijd 2018 17 mei 2018

De vijfde klas van basisschool De Schommel uit Kattenbos heeft de Robot Auto Wedstrijd 2018 van Ford Lommel gewonnen. Dat hebben ze te danken aan hun innovatieve oplossing om een zelfgebouwde robotauto niet te laten botsen. De leerlingen worden zo eigenaars van een roboticapakket en brengen een bezoek aan Ford Lommel Proving Ground om er de nieuwste technologieën aan den lijve te ondervinden, een unicum aangezien de Europese testterreinen van Ford in normale omstandigheden niet toegankelijk zijn voor -18-jarigen. De wedstrijd had als doel jongeren in basisscholen aan te spreken en hen in contact te brengen met nieuwe technologieën.





(BVDH)