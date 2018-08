Dag van het Zand speciaal voor kids 14 augustus 2018

Op zondag 26 augustus is er van 14 tot 18 uur in het stadscentrum de Dag van het Zand voor Kids. Dit is een knettergek kinderkunstenfestival voor kinderen, hun mama's en papa's, oma's en opa's. Met supertoffe workshops zoals: 'leer schilderen met Lommels zand', 'vaar met elektrische bootjes', 'blaas je eigen glas', 'klim als Spiderman', 'maak je eigen glasjuweeltje', 'maak een ritje op de molen', maar ook cool straattheater en animatie. Ook het Lommelse GlazenHuis kan je die dag gratis bezoeken. Er zijn ook heel wat leuke attracties, gaande van een surrealistisch speellandschap tot houten speluitdagingen. Bovendien zijn er voorstellingen van een poppentheater, clowns, zeepbellenshows en een suikerspinartiest. Ben je jonger dan 18 jaar en heb je de knutselmicrobe te pakken? Toon en verkoop al je leuke zelfgemaakte spulletjes op de mini-supermarkt. Inschrijven kan via: sofiesevens@hotmail.com. (BVDH)