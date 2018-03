Croonen Lommel viert kampioenenfeest 19 maart 2018

02u41 0 Lommel Op zijn 32ste verjaardag werd het een dubbel feest voor dirigent Martijn Hendrix. Na winst bij Fera Bornem werd Croonen Lommel de verdiende kampioen en vloeide de champagne rijkelijk.

Basketbal

Top Division 2B

"Elf jaar geleden vierde ik mijn eerste titel, toen bij Hasselt", vertelt spelmaker Hendrix. "Nu werd het speciaal feest, want kampioen spelen op jouw verjaardag kan je niet plannen hé." (lacht)





"Het verliep aanvankelijk moeizaam in Bornem. Misschien onderschatting of kwam er titelstress aan te pas ? Soit, na de rust kwamen we terug op karakter en in de slotfase konden we de zege veiligstellen. De kers op de taart na een schitterend seizoen en ook loon naar werken voor de afscheidnemende succescoach Ludo Horions. Drie jaar bouwde Lommel met eigen jeugd aan dit succes en we staken er toch met kop en staart bovenuit. Volgend seizoen blijf ik de club trouw en net zoals de meeste jongens kijken we ernaar uit om samen te werken met Ronnie Mc Collum. Deze groep zal in tweede nationale ook een goed figuur slaan en er zijn nog enkele versterkingen op komst. Joeri Moonen zal ons wel verlaten om terug te keren naar Tongeren, zijn oude liefde." (GGT)