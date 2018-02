Creatief talent gezocht 23 februari 2018

Cultuurcentrum De Adelberg en de Raad voor Cultuur en Kunst lanceren twee oproepen naar lokaal talent. Ze starten de twee trajecten op zodat Lommelse creatievelingen zich verder kunnen ontplooien en hun talent uiteindelijk kunnen tonen aan het grote publiek.





Allereerst is er Beeldig Lommel, het jaarlijkse beeldenfestival dat zo'n 70.000 bezoekers weet aan te trekken. Voorafgaand aan het festival wordt een workshop met terugkommoment georganiseerd voor alle geïnteresseerde volwassenen in Lommel. Hiermee worden zij uitgedaagd en uitgenodigd om een eigen levend beeld te creëren. Wie de uitdaging aandurft, krijgt de kans om op te treden tijdens Beeldig Lommel!





Ten tweede is er het prestigieuze Circus Ronaldo in het Burgemeesterpark. Voorafgaand aan de voorstellingen, leent het sfeervolle circusdorp van Circus Ronaldo zich uitstekend voor allerlei acts. Cultuurcentrum De Adelberg wil graag lokale mensen en verenigingen de kans geven om deel te nemen aan deze omkaderingsactiviteiten. Alle info is te vinden op de website van CC De Adelberg. Circus Ronaldo organiseert op woensdag 14 maart een infoavond in De Adelberg om 20 uur. (BVDH)