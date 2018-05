City Golf Lommel biedt ontspanning voor bedrijven 29 mei 2018

City Golf vestigt zich in het centrum van Lommel. De stadsgolf biedt toeristen de kans om Lommel beter te leren kennen, terwijl bedrijven het als een ontspannende teambuilding kunnen gebruiken.





City Golf ontstond in 2007 en veroverde inmiddels heel Vlaanderen. In Limburg kan je het al spelen in Hasselt, Genk, Sint-Truiden, Bilzen en Tongeren. "Noord-Limburg was nog onontgonnen gebied. Het ondernemersklimaat in Lommel is ideaal als nieuwe locatie", stelt bedenker Vincent Hellemans. "Als stad moeten we niet investeren, City Golf zorgt als privaat bedrijf voor de hele organisatie. Ideaal voor Lommel en Bosland", onderstreept schepen Véronique Caerts (Open Vld). De route door het centrum is 2,8 kilometer lang en telt zes holes. Deelname kost 20 euro per persoon, er gelden ook groepskortingen. Alle info bij de toeristische dienst. (BVDH)