Circus Ronaldo strijkt neer aan Burgemeesterpark Birger Vandael

10 december 2018

13u21 0 Lommel Circus Ronaldo bouwt zijn authentieke circusdorp op in het Burgemeesterpark. Dit exclusief circustheater moet zorgen voor de kerst op de taart van 25 jaar CC De Adelberg en zal tot eind december in Lommel blijven.

Eerder zorgde het circus al voor een overdonderend succes in Mechelen en Lier. Nu strijken de woonwagens neer onder de Lommelse kerktoren. Deze vrijdag is er de eerste voorstelling van ‘De Wonderlijke Kerst van Circus Ronaldo’. Ook in de voorstelling zelf staat het kerstfeest immers centraal. Circus Ronaldo zet in op beleving en wil teruggaan naar de pure en oprechte emotie waar Kerstmis om draait. De Ronaldo’s toveren het Burgemeesterspark om tot een heus circusdorp. Voorafgaand aan de voorstelling kan je de prachtige tenten en woonwagens bewonderen en ook lokaal talent ontdekken, waaronder kinderkoor Lokomotiefje, Toneelgroep Hand in Hand, Tom en Nadia (‘zingende zaag en gitaar’), Wout Gastmans op accordeon en stadsbeiaardier Liesbeth Janssens.

De voorstellingen worden gespeeld op 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26,27, 28, 29 en 30 december van 20.15 tot 22 uur. Het circusdorp opent telkens om 19 uur, behalve op 16 december wanneer de deuren al om 16.45 uur opengaan. Tickets en alle info vind je op www.ccdeadelberg.be.