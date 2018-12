Celstraf met uitstel voor Lommelaar na wurgpoging BVDH

24 december 2018

De 24-jarige Lommelaar die in de nacht van 11 september 2016 zijn toenmalige vriendin trachtte te wurgen, heeft een celstraf van vijf jaar met volledig uitstel gekregen. Hij kwam die nacht samen met zijn vriendin terug van een fuif toen een ruzie over zijn drugsgebruik escaleerde. De man probeerde zijn partner in dronken toestand te wurgen, maar zij verdedigde zich met een mes. Achteraf werd de Lommelaar voor zijn appartement aangetroffen, hij was van het dak gevallen of gesprongen. Van de feiten kon hij zich niet veel meer herinneren. Aan zijn straf werden voorwaarden gekoppeld. Zo moet de man zich laten begeleiden voor zijn drank-, drugs- en agressieproblemen. Aan het slachtoffer moet beklaagde een schadevergoeding van 10.025 euro betalen. Daar kunnen wel nog kosten bijkomen voor toekomstige psychische schade.