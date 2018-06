Bus brengt je gratis naar centrum en Singel DE WINKELCAR RIJDT UIT OP ZATERDAG DANKZIJ VZW BRUISEND LOMMEL BIRGER VANDAEL

07 juni 2018

02u51 0 Lommel Dit weekend startte vzw Bruisend Lommel met het gloednieuwe initiatief 'De WinkelCar'. Die zal bezoekers elke zaterdag tussen 11 en 18 uur gratis van de Singel naar het centrum vervoeren en terug. "Elk gebied heeft bepaalde troeven en nu kan men die op één namiddag tijd combineren", vertelt voorzitter Kim Houben.

Wie een namiddag in Lommel wil shoppen moet kiezen tussen het centrum of de buitensingel. In het centrum kan je terecht voor enkele grotere kledingwinkels en er zijn heel wat gezellige tavernes, terwijl je aan de singel een dozijn verschillende soorten winkels vindt, maar er geen horecamogelijkheden zijn.





Elk halfuur

"De afstand te voet overbruggen, is niet aangenaam. Je moet dan over een drukke weg van meer dan één kilometer met ook nog eens een groot kruispunt. Bovendien is het aan de Singel altijd erg druk. Je kan er uiteindelijk wel een plaatsje vinden, maar de chaos is nooit ver weg. In het centrum bots je op veel plaatsen dan weer op amper een half uur gratis parking", legt Houben uit. 'De WinkelCar' moet het mogelijk maken om beide stadsdelen te bezoeken in een middag. Elke zaterdag doet de WinkelCar vijf verschillende halteplaatsen aan: Buitensingel, Long Avenue, de Kerk, Toerisme Lommel op Dorp en Vreyshorring. "Een win-winsituatie, want nu kunnen shoppers hun aankopen doen op de Singel, hun wagen zorgeloos laten staan en afzakken naar het centrum voor een koffietje en een bezoek aan de winkels daar, om uiteindelijk terug te pendelen naar de Singel. Om het halfuur passeert de dienst, je moet dus nooit lang wachten. De Lijn heeft nooit voor de gewenste verbinding gezorgd, dus zorgen we zelf voor een waardig alternatief."





Promobijdrage

Het gloednieuwe initiatief komt van de Lommelse handelaars. De stad ondersteunt de vzw met een werkingstoelage, die vooral vanuit de handelaars zelf komt door middel van een promobijdrage. "Momenteel kunnen acht mensen in het busje, maar als het idee aanslaat, dan zullen we mogelijk naar twee busjes gaan of de capaciteit uitbreiden", stelt de voorzitter. "In ieder geval willen we de dienst absoluut altijd gratis houden. Het precieze kostenplaatje kan ik niet zeggen, maar elke zaterdag kunnen er toch een honderdtal klanten gebruik maken van de WinkelCar." De eerste zaterdag was al meteen veelbelovend, met enkele shoppers die meteen gebruikmaakten van de dienst. "Ze lieten al verstaan dat ze dit in de toekomst vaker gaan doen, dus we hebben een goede start genomen", besluit Houben hoopvol.