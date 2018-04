Boudewijnschool houdt wetenschapsbattle 05 april 2018

Voor de paasvakantie vond in het Klosterhof in Lommel de wetenschapsbattle plaats. Vijf gerenommeerde wetenschappers gingen de strijd met elkaar aan en presenteerden hun onderzoek aan de leerlingen van de Boudewijnschool. Op die manier hoopte men bij de leerlingen van de lagere scholen de interesse voor wetenschap aan te wakkeren. Zij mochten zelf kiezen welke wetenschappers deelnamen en achteraf stemden ze op hun favoriet. Uiteindelijk ging de keuze naar Nena Testelmans van KU Leuven die met haar lezing over orgaantransplantatie het meest tot de verbeelding sprak.





(BVDH)