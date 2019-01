Bob Nijs: “Mijn lokaal engagement is mijn grootste troef” Birger Vandael

10u27 0 Lommel Hij verbaasde zowel vriend als vijand, en vooral zichzelf toen op 14 oktober bleek dat hij verkozen was tot nieuwe burgemeester van Lommel. Bob Nijs (CD&V) zat voorheen niet op de oppositiebanken, maar is wel als lijsttrekker naar de kiezer getrokken, gesteund door zijn vader die dertig jaar in de gemeenteraad zetelde. “Het burgemeesterschap is misschien wel de erfenis van zijn constructieve manier van werken”, stelt de 36-jarige ‘man van het volk’.

Intussen heeft Nijs de tijd gekregen om te wennen aan het idee en sinds deze week mag hij ook officieel de sjerp omgorden. “Veel mensen spreken me aan en wensen me succes, dat doet deugd en geeft me vertrouwen. Ik heb sinds 14 oktober niets anders meer gedaan dan me voorbereid op deze functie”, geeft hij aan. “In onze campagne heb ik me niet specifiek voorbereid op een mogelijk burgemeesterschap, maar nu is het uiteraard mijn intentie om het goed te doen. Ook na de verkiezingen heb ik veel gesprekken gehad met de Lommelaars en intussen heb ik ook al kunnen samenzitten met een aantal diensten. Ook gesprekken met mijn collega’s uit onder meer Pelt (Frank Smeets), Leopoldsburg (Wouter Beke) en Peer (Steven Matheï) hebben me verder op weg geholpen. Ik kende ze al vanuit de provincieraad, waarin ik de afgelopen twaalf jaar zetelde.”

Respect voor voorgangers

Vader en zoon Vanvelthoven hadden dertig jaar lang het burgemeesterschap in de partij en de familie. Bob heeft veel respect van zijn voorgangers. “Ik waardeer het werk dat Peter en Louis voor Lommel gedaan hebben.” Bob en Peter hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze in de voetsporen van hun vader treden. Staf Nijs was quasi een meubelstuk in de Lommelse gemeenteraad. “Hij is uiteraard fier en steunt me. Hij kent de voorgeschiedenis van bepaalde thema’s, wat vaak goed om weten is. Ik ben hem natuurlijk erg dankbaar voor zijn respectvolle manier van werken, want daar pluk ik nu de vruchten van.”

Bereikbaarheid is mijn stokpaardje. Dan heb ik het over de ontsluiting van het centrum, maar we willen ook bereikbaar zijn als stadsbestuur Bob Nijs (CD&V) over zijn ambities

De vraag ‘wie is in godsnaam Bob Nijs?’ werd halverwege oktober buiten Lommel door velen gesteld. “Ik stoor me daar niet aan”, lacht hij. “Mijn engagement is altijd sterk lokaal geweest. Ik denk dat ik een man van het volk ben, die luistert naar de problemen die bij de Lommelaars leven. Acht jaar lang stond ik voor de klas en daarna ben ik me steeds meer gaan toeleggen op de vastgoedsector. Ook dat was vaak binnen Lommel. Nu word ik fulltime burgemeester en knip ik mijn banden met vastgoed door. Mijn belangrijkste twee prioriteiten zijn nu de politiek en mijn gezin.” Bob verwijst daarmee naar zijn partner Ann en zonen Guus (7) en Giel (4).

De man uit Heide-Heuvel wil uiteraard ook zijn eigen accenten leggen. “Cruciaal vind ik bereikbaarheid. Dan heb ik het over de ontsluiting van het centrum, de Stadslaan en fietsverbindingen. Ook als stadsbestuur willen we bereikbaar zijn voor onze inwoners. Zij moeten meedenken en onze beslissingen moeten gedragen worden door de gemeenschap. Ik wil burgemeester zijn voor élke Lommelaar”

Samenbrengen

Als tweede pijler schuift Nijs ‘ondersteuning’ naar voren. “We willen mensen samenbrengen en dat lukt door de ondersteuning van jeugdverenigingen, het opstellen van een buurtenplan en de maximale steun voor onze ondernemers.” Andere elementen die Nijs aanhaalt, zijn de uitbouw van een verkeersluw centrum, de aanleg van het Dorpsplein, en het nog bruisender maken van de stad op pakweg zaterdagavond. “Lommel is een rijke gemeente, maar we gaan de middelen niet door ramen en deuren naar buiten gooien.”

Hoe dan ook zal mobiliteit de grootste uitdaging zijn. Daarmee heeft de stad hetzelfde probleem als de buurgemeenten in Noord-Limburg. “De noord-zuidverbinding hebben we als stadsbestuur niet in de hand, maar ook het centrum kan qua mobiliteit duidelijker en veiliger. We willen het ook eenvoudiger maken om te parkeren en de zwakke weggebruiker extra aandacht geven.”

Tijd voor gezin

Nijs heeft dus een uiterst dikke agenda en zal wel weten waar hij zijn tijd aan moet spenderen. Zijn er nog momentjes van rust over? “Ik probeer toch wat vrije tijd te reserveren voor mijn gezin”, geeft hij aan. “Daarom zal je me niet elk weekend op vier eetfestijnen zien. We kiezen er elk weekend een uit waar ik graag een babbeltje sla. Dat vind ik belangrijker dan overal snel mijn hoofd te tonen. En met de kinderen bezoeken we af en toe eens iets, binnen of buiten Lommel, of maken we wandeling. Wat we echt leuk vinden - maar dat is sinds 14 oktober nog maar één keer gelukt - is een ritje maken met de koets in het bos. Dan kom ik helemaal tot rust.”

Het moge duidelijk zijn: Bob is een beginner-burgemeester, maar eentje die goed voorbereid aan de start komt.