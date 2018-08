Blauwalg duikt overal op in Limburg 04 augustus 2018

Overal in Limburg dook gisteren blauwalg op. Het gevolg van de aanhoudende warmte die de groei stimuleert. Nadat Lommel als eerst met het bericht naar buiten kwam met betrekking tot de Sahara, volgden ook andere kanalen en rivieren.





De Stad Lommel liet weten dat er blauwalg gesignaleerd is in de putten van de Sahara.





"Zowel mensen als dieren die in aanraking komen met blauwalg, zelfs bij het pootjebaden, kunnen last krijgen van irritaties aan de huid en het kan voor andere gezondheidsproblemen zorgen", klinkt het in een kort bericht.





Plaag komt overal voor

Enkele uren na Lommel, liet politiezone HANO verstaan dat er ook blauwalg werd vastgesteld op het kanaal Bocholt-Herentals. Zij vragen aan alle mensen om uit het kanaal te blijven en ook hun hond er niet in te laten gaan. Ter hoogte van de Passantenhaven zagen enkele vissers het blauwalg met hun eigen ogen.





Ten slotte werd er ook in de Maas en de Zuid-Willemsvaart blauwalg vastgesteld. Het lijkt er dus op dat de plaag overal voorkomt. (BVDH)